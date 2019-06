Transfergerücht: RB Leipzig bemüht sich um Barca-Talent Oriol Busquets

Bei Barca wartet Oriol Busquets weiterhin auf seinen Durchbruch. Eine Leihe steht nun im Raum - und RB Leipzig könnte dann zuschlagen.

hat angeblich beim Interesse an Mittelfeldtalent Oriol Busquets bekundet. Davon berichtet jedenfalls die katalanische Zeitung Mundo Deportivo .

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Demnach haben mehrere Vereine aus den europäischen Top-Ligen wegen Busquets bei Barca angeklopft. Am konkretesten sei dabei das Interesse der Leipziger, die den 20-jährigen Spanier dem Bericht zufolge sogar gerne fest verpflichten würden.

Ab nach Leipzig? Barca würde Oriol Busquets gerne verleihen

Barca bevorzuge allerdings eine Leihe. Erst vergangenen Juli hatte der spanische Meister Busquets, der im Mittelfeldzentrum langfristig in die Fußstapfen seines Namensvetters Sergio treten könnte, mit einem neuen Vertrag bis 2021 ausgestattet - inklusive Ausstiegsklausel in Höhe von 200 Millionen Euro.

Da durch die Verpflichtung von Frenkie de Jong die Konkurrenz in der Schaltzentrale Barcas noch größer wird, würden die Blaugrana Busquets gerne in eine hochklassige Liga verleihen, um ihm dort Spielpraxis auf höchstem Niveau zu geben. In der vergangenen Saison kam Busquets nur einmal bei den Profis zum Einsatz ( gegen Leonesa), ansonsten spielte er für Barcas B-Team in der dritten Liga.