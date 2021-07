RB Leipzig vs. AZ Alkmaar heute live: Das Testspiel live im TV und LIVE-STREAM

RB Leipzig startet mit einem Testspiel gegen AZ Alkmaar in die Saisonvorbereitung. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Testspiels.

RB Leipzig hat trotz einer sehr erfolgreichen letzten Saison einige Schlüsselfiguren verloren. Neben Trainer Julian Nagelsmann verließ unter anderem auch Dayot Upamecano die Sachsen in Richtung FC Bayern München. Während es Upamecano zum Ligarivalen zog, wechselte Ibrahima Konate zum FC Liverpool. Damit sind zwei Stützen der sonst so stabilen Defensive nun weg. Allerdings hat RB natürlich vorgesorgt. Bereits im Winter verpflichtete man Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb. Dazustoßen wird auch Mohamed Simakan vom RC Straßburg.

Damit bleiben die Sachsen ihrer Philosophie, junge entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, treu. Sowohl Gvardiol als auch Simakan hatben das Potenzial, direkt in die Startelf zu rücken. Es bleibt abzuwarten, was der neue Trainer Jesse Marsch aus der Mannschaft herausholen kann. Der US-Amerikaner verfolgt andere Ansätze als Nagelsmann, hatte damit bei RB Salzburg aber enormen Erfolg. Die Partie gegen Alkmaar ist die erste Bewährungsprobe für Marsch und Co.

Alkmaar ist aktuell die dritte Kraft in den Niederlanden. Die abgelaufene Saison beendete man hinter Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven auf dem dritten Platz. AZ hat einige interessante Spieler in den eigenen Reihen. Stürmer Myron Boadu sorgte in der letzten Saison mit 15 Treffern in 31 Ligapartien für Furore. Neben ihm ist auch Calvin Stengs ein sehr belebendes Element in der Offensive. Teun Koopmeiners, mit 23 bereits unagefochtener Kapitän der Mannschaft, zieht im MIttelfeld die Fäden. Alle haben das Interesse internationaler Top-Klubs auf sich gezogen.

RB Leipzig vs. AZ Alkmaar heute live sehen - das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Wettbewerb Testspiel - Saisonvorbereitung Begegnung RB Leipzig vs. AZ Alkmaar Anpfiff 17. Juli - 18 Uhr Ort RBL Trainingszentrum (Leipzig, Deutschland)

RB Leipzig vs. AZ Alkmaar - Ist das Spiel im TV zu sehen?

Das erste Testspiel von RB Leipzig gegen AZ Alkmaar wird im TV zu sehen sein. Der MDR überträgt die Partie ab 18 Uhr live im Fernsehen. Darüer hinaus wird der Fernsehsender auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung stellen.

Das Testspiel RB Leipzig vs. AZ Alkmaar heute als LIVE-STREAM im MDR

Wie bereits erwähnt wird der MDR die Partie zwischen RB Leipzig und AZ Alkmaar nicht nur im Fernsehen übertragen, sondern auch einen LIVE-STREAM bereitstellen. Dafür braucht Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät. Dies kann ein handelsübliches Smartphone oder auch ein Smart-TV sein. Die einfachste Variante wäre die Nutzung eines PC oder Laptops.

Der LIVE-STREAM unterscheidet sich nicht zur TV-Übertragung. Es ist die exakt gleiche Übertragung, mit demselben Kommentator und demselben Bild. Wie im Fernsehen startet der Stream auch um 18 Uhr. Zum LIVE-STREAM gelangt Ihr über diesen Link .

Die Highlights der Bundesliga auf DAZN

Auf der Streamingplattform DAZN findet Ihr jede Menge Inhalte. Zum Beispiel die Highlights jeder Bundesligapartie. Dieser Service ist jedoch nicht kostenlos.

Ein monatliches Abonnement kostet 14,99 Euro, für ein Jahresabo müsst Ihr 149,99 Euro zahlen. Das wären umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Für Bestandskunden - also Kunden, die bereits einen laufenden Vertrag besitzen - gelten diese Bedingungen erst ab dem 6. August 2021. Allerdings bekommt Ihr dafür aber auch deutlich mehr Inhalte geboten.

Für die Bundesliga und die Champions League konnte sich DAZN mehr Übertragungsrechte sichern und wird dementsprechend mehr Partien streamen. Dazu kommen immer mehr Spiele der NBA und NFL. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat zu testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier .

RB Leipzig vs. AZ Alkmaar: Die Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig:

Martínez - Mukiele, Simakan, Halstenberg, Angeliño - Adams, Haidara - Nkunku, Samardzic - Sörloth, Hwang

Voraussichtliche Aufstellung AZ Alkmaar:

Verhulst - Sugawara, Letschert, Martins Indi, Gullit - Midtsjö, Reijnders, de Wit - Evjen, Pavlidis, Aboukhlal

