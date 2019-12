RB Leipzig hat angeblich Angebot für Benjamin Henrichs abgegeben

RB Leipzig will sich angeblich verstärken und hat einen deutschen Ex-Nationalspieler auf dem Zettel: Benjamin Henrichs soll nach Sachsen kommen.

hat offenbar ein Angebot für den deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs vom abgegeben. Das berichtet der kicker.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Leipzig Interesse an Henrichs und war angeblich mit einem 25-Millionen-Euro-Angebot abgeblitzt.

Nur wenige Einsatzminuten für Henrichs in Monaco

Henrichs war im Sommer 2018 von nach Monaco gewechselt und steht noch bis 2023 bei den Südfranzosen unter Vertrag.

In dieser Saison kam der 22-jährige Außenverteidiger erst in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Zunächst fehlte er wegen einer Fußverletzung, dann wegen einer Gelbsperre. Am vergangenen Wochenende saß Henrichs beim 3:0-Sieg gegen den SC Amiens 90 Minuten auf der Bank.