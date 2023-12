RB Leipzig könnte offenbar bald beim FC Barcelona wildern. Es geht um einen Youngster.

WAS IST PASSIERT? RB Leipzig ist offenbar am spanischen Talent Angel Alarcon vom FC Barcelona interessiert. Dies berichten am Freitag mehrere spanische Medien übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 19-Jährige spielt derzeit in der zweiten Mannschaft der Katalanen. Barcas Trainer Xavi hat ihn allerdings auch schon einige Male in der ersten Elf eingesetzt.

Stürmer Alarcon, der beide Außenbahnen besetzen kann, hat noch einen laufenden Vertrag bis 2025.