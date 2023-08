RB Leipzig: André Silva geht auf Leihbasis nach San Sebastian

Der Stürmer von RB Leipzig soll in Spanien zu alter Stärke zurückfinden. Womöglich ist sein Bundesliga-Ausflug auch für immer beendet.

WAS IST PASSIERT? RB Leipzig bestreitet die kommende Saison ohne Angreifer André Silva. Der DFB-Pokalsieger verleiht den 27-jährigen Portugiesen für ein Jahr an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad aus San Sebastian. Das teilte RB am Mittwoch mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Silva war vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen gewechselt, erfüllte die Erwartungen bislang aber nicht vollends. Sein Vertrag bei RB läuft bis 2026.

DIE BILDER ZUR NEWS: