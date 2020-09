RB Leipzig: Konkurrenz von Tottenham Hotspur bei Alexander Sörloth

Alexander Sörloth ist aktuell heiß umworben. Trabzonspors Präsident bestätigte nun Verhandlungen mit RB Leipzig und Tottenham Hotspur.

mischt im Poker um die Dienste von Alexander Sörloth neben mit. Das bestätigte Ahmet Agaoglu, Präsident von . "Sörloth möchte gehen. [...] Wir sprechen mit Leipzig und Tottenham - genau wie mit . Wir sind beide an diesem Transfer beteiligt", erklärte er.

Der norwegische Stürmer steht eigentlich bei Crystal Palace unter Vertrag, ist aber bis zum Ende der Saison an Trabzonspor ausgeliehen.

Sörloth zu Tottenham? Mourinho: "Werde nicht sagen, dass es unwahr ist"

Tottenhams Trainer Jose Mourinho hatte auf der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage gegen Everton angegeben, dass die Spurs noch einen Mittelstürmer brauchen - und dementierte auch ein Interesse an Sörloth nicht.

"Ich werde nicht über Sörloth sprechen", erklärte der Portugiese. "Aber wenn der Präsident von Trabzonspor das gesagt hat, werde ich nicht sagen, dass es unwahr ist."

RB Leipzig hat bereits ein Angebot für Sörloth abgegeben. Trainer Julian Nagelsmann räumte jedoch ein, dass sich die Verhandlungen "komplex gestalten". Der 24-Jährige ist noch bis 2024 an Crystal Palace gebunden, Trabzonspor kann ihn aber per Kaufoption fix an sich binden.