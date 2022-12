RB Leipzg: FC Chelsea wohl Favorit auf Transfer von Joško Gvardiol - auch Real Madrid im Rennen

Sticht der FC Chelsea im Poker um Leipzigs Joško Gvardiol Real Madrid aus? Die Blues machen bei dem WM-Dritten offenbar ernst.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea ist offenbar Favorit auf eine Verpflichtung von Innenverteidiger Joško Gvardiol vom deutschen Pokalsieger RB Leipzig. Wie der Daily Mirror berichtet, planen die Blues einen Transfer in der kommenden Wechselperiode. Damit treten sie in Konkurrenz mit dem spanischen Meister Real Madrid, der jedoch erst einen Sommertransfer anpeilen soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Erst im September verlängerte Gvardiol seinen Vertrag in Leipzig bis 2027. Die Schmerzgrenze der Sachsen beläuft sich wohl auf 51 Millionen Euro zuzüglich Boni. Chelsea macht dabei offenbar ernst und unterbreitete Gvardiol bereits ein Angebot über einen Vertrag bis 2027. Seine Entscheidung möchte der 20-Jährige wohl auch davon abhängig machen, ob sich sein Klub im Winter gesprächsbereit zeigt.

Real Madrid plant derweil offenbar, nur ein Angebot für die kommende Saison abgeben. Dabei steht ein Vierjahresvertrag im Raum. Ein mögliches Ass im Ärmel der Königlichen könnte Landsmann Luka Modrić sein, der gemeinsam mit Gvardiol bei der WM in Katar die Bronzemedaille gewinnen konnte.

IN ZAHLEN: Im Sommer 2021 wechselte Gvardiol für 18,8 Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Dinamo Zagreb nach Leipzig. Während der WM in Katar zählte er zur kroatischen Stammelf und hatte erheblichen Anteil am erneuten Medaillengewinn. So verpasste er während des Turniers keine Spielminute und steuerte im kleinen Finale gegen Marokko einen Treffer bei.

DAS BILD ZUR NEWS:

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 4976 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 11% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

67% Niemand in den nächsten Jahren 4976 Stimmen