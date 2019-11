RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann würde gerne Cristiano Ronaldo trainieren

Leipzig-Coach Julian Nagelsmann schwärmt von Cristiano Ronaldo und würde den Juve-Star sogar gerne einmal trainieren.

Trainer Julian Nagelsmann von hat in der Sky-Sendung 'Wontorra On Tour' verraten, dass er gerne mal Superstar Cristiano Ronaldo von Italiens Serienmeister trainieren würde und dessen Einstellung bewundert.

"Ich würde gern auch mal wissen, wie er trainiert. Ich habe sehr viel darüber gehört, wie professionell er arbeitet, wie er über Jahre gesund bleibt, top-fit ist, und immer noch eine gute Quote hat - auch wenn sie aktuell nicht mehr so gut ist, wie sie vor drei, vier Jahren war", so Nagelsmann.

Zwar tendiere diese "Wahrscheinlichkeit gegen Null", dennoch sei es für Nagelsmann, der sogar zwei Jahre jünger als CR7 ist, eine spannende Frage, wie Ronaldo "so lange auf diesem Niveau performen kann".