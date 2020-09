Ravil Tagir: Das türkische Mega-Juwel, das es machen will wie Cengiz Ünder

Ravil Tagir spielte mit 16 schon für die U21 der Türkei, will nun über Basaksehir zu einem europäischen Top-Klub. Goal stellt den Verteidiger vor.

Altinordu, , Nationalspieler, europäische Top-Liga. Den Weg, den der kürzlich von der an verliehene Cengiz Ünder bereits gegangen ist, will sein sechs Jahre jüngerer Landsmann Ravil Tagir auch einschlagen.

"Hoffentlich verläuft mein Weg ähnlich wie der von Cengiz (Ünder, d. Red.) und ich kann dank Basaksehir in der und für die Nationalmannschaft spielen", sagte Tagir am Montag bei seiner Vorstellung bei Basaksehir. Der türkische Meister hat sich für 2,5 Millionen Euro die Dienste des 17-jährigen Mega-Talents gesichert, das wohl auch jetzt schon zu einem europäischen Top-Klub hätte wechseln können.

Tagir ist ein Frühreifer, in sportlicher und in persönlicher Hinsicht. In Kasachstan geboren wuchs er in Bursa auf, verließ seinen Heimatort aber schon als Elfjähriger, um an seinem ganz großen Traum zu arbeiten. Er wechselte in die renommierte Akademie des türkischen Zweitligisten Altinordu ins knapp 350 Kilometer entfernte Izmir. Weit weg von seiner Familie musste er sich dort schon früh alleine durchschlagen.

Ravil Tagir: Mit 16 schon Stammspieler in der 2. Liga

Doch es hat sich allem Anschein nach gelohnt, schließlich avancierte Tagir zuletzt zu einem der begehrtesten jungen Innenverteidiger Europas. Auch auf dem Platz ist er für sein Alter schon erstaunlich reif, ist ein extrem guter Aufbauspieler, trifft auch unter höchstem Gegnerdruck oft kluge Entscheidungen und ist sehr passsicher. Er ist ein Innenverteidiger modernster Prägung, hat ein gutes Timing beim Nach-Vorne-Verteidigen. Körperlich muss Tagir zwar noch zulegen, er hat vermutlich aber sogar noch mehr Potenzial als der Leicester-Star und Ex-Freiburger Caglar Söyüncü, mit dem er in der bereits verglichen wird.

Quelle: AA

In Altinordus Jugendmannschaft wurde Tagir einst schon kurz nach seiner Ankunft Kapitän, in der Saison 2019/20 feierte er dann nur drei Monate nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt in der zweiten türkischen Liga. Dass er Linksfuß ist, kam Tagir dabei zugute, da Altinordus Coach für den Spielaufbau unbedingt einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß im Team haben wollte.

Tagir wurde auf Anhieb Stammspieler, machte vergangene Saison 33 Pflichtspiele. In den türkischen Junioren-Nationalmannschaften übersprang er dank der rasanten Entwicklung gleich mehrere Stufen, feierte im September 2019 als 16-Jähriger seine Premiere in der U21, für die er auch vor einigen Wochen in der EM-Qualifikation gegen Andorra von Beginn an auflief.

Ravil Tagir: "Vielleicht eines Tages zu einem der größten Klubs Europas"

Dass Tagir sich derart in den Fokus europäischer Top-Adressen hievte, war beinahe unvermeidbar. soll um ihn gebuhlt haben, der , auch , oder der türkische Vorzeigeklub . Tagir entschied sich nun aber für Basaksehir, wo er an der Seite erfahrener Abwehrspieler wie Martin Skrtel oder Hasan Ali Kaldirim viel lernen kann, zudem gute Chancen auf regelmäßige Einsätze in der und sogar der Champions League hat.

Und langfristig verfolgt Tagir ohnehin noch viel höhere Ambitionen: "Vielleicht kann ich von hier aus eines Tages zu einem der größten Klubs Europas wechseln", betont er. "Und dort den türkischen Fußball, Basaksehir und Altinordu repräsentieren."