Raúl soll angeblich Trainer bei Union Berlin werden - Bekanntgabe schon am Sonntag?

Bekommt die Bundesliga einen neuen Weltstar? Raúl könnte wohl bald bei Union an der Seitenlinie stehen.

WAS IST PASSIERT? Die spanische Stürmerlegende Raúl ist offenbar ein ganz heißer Trainerkandidat beim strauchelnden Bundesligisten Union Berlin. Dies berichtete das Fachmagazin kicker am Samstagabend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wollen die Eisernen am Sonntag den langfristigen Nachfolger des am 15. November entlassenen Urs Fischer bekannt geben. Und es "verdichten sich die Gerüchte", dass es sich um Raúl handele, so das Fachmagazin weiter.

Zuvor hatten auch spanische Medien berichtet, der 102-malige spanische Nationalspieler sei bei Union auf dem Radar. Raúl (46), der den Großteil seiner erfolgreichen Karriere für Real Madrid stürmte und gegen Ende seiner Profilaufbahn das Trikot von Schalke 04 trug, ist derzeit Trainer der U23 der Königlichen. In Spaniens dritthöchster Spielklasse belegt das Team derzeit den elften Rang.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Raul Gonzalez Twitter

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Union ist in der Champions League zwar bereits ausgeschieden, empfängt aber Rekordsieger Real in der Königsklasse am 12. Dezember im Olympiastadion. Am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg (1:1) wurde die Mannschaft von Interimscoach Marco Grote und dessen Assistentin Marie-Louise Eta betreut.