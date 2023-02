Real Madrid: Raúl soll Leeds United abgesagt haben

Die Peacocks klopften beim ehemaligen Weltklassestürmer an, Raúl aber lehnte die Avancen aus England zügig ab.

WAS IST PASSIERT? Raúl hat Leeds United auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar einen Korb gegeben. Das berichtet die As. Der langjährige Kapitän von Real Madrid zieht es demnach vor, weiter die Castilla der Blancos zu trainieren. Auch Reals Verantwortliche hätten klargestellt, dass sie den 45-Jährigen nicht ziehen lassen wollen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Leeds hatte am Montag Jesse Marsch nach einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg in der Premier League entlassen. Der Traditionsverein ist mittlerweile akut abstiegsgefährdet und belegt in der Tabelle den 17. Platz.

Raúl kämpft mit Real Madrids zweiter Mannschaft als Tabellenzweiter in der Primera Federación um den Aufstieg. Auch deshalb hielt er angeblich einen Wechsel für nicht angebracht. Außerdem schreibt die As, dass der Ex-Schalke-Stürmer auch im Sinn habe, geduldig darauf zu warten, irgendwann zum Cheftrainer beim amtierenden Champions-League-Sieger aufzusteigen.



DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Raul Gonzalez Twitter

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Leeds' Führungsetage setzt seine Suche nach einem neuen Teammanager fort. Carlos Corberan (West Bromwich Albion), der aktuell vereinslose Ex-Trainer Marcelo Bielsa und Andoni Iraola (Rayo Vallecano) werden dabei im Moment die besten Chancen eingeräumt.

Raúl bereitet derweil Reals Castilla auf das Spiel gegen Córdoba am Samstag vor.