Rauchbomben und Platzsturm: Auswärtsspiel von Ajax Amsterdam beim FC Groningen abgebrochen

Chaoten haben dafür gesorgt, dass Ajax Amsterdams Gastspiel in Groningen keine zehn Minuten dauerte.

WAS IST PASSIERT? Das Auswärtsspiel von Ajax Amsterdam beim FC Groningen ist am Sonntagnachmittag nach neun Minuten abgebrochen worden. Zuvor waren Rauchbomben aufs Spielfeld geworfen worden, einige Zuschauer stürmten zudem den Rasen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Tabelle der Eredivisie liegt Ajax auf dem dritten Rang, Groningen steht auf dem vorletzten Tabellenplatz seit letzter Woche bereits als Absteiger fest. Im letzten Heimspiel der Saison wollten einige Heim-Fans offenbar ihrem Ärger Luft machen: Aus dem Fanblock flogen schon in der Anfangsphase Rauchbomben auf den Platz. In der sechsten Minuten wurde die Partie deshalb für rund 15 Minuten unterbrochen.

Aber auch danach segelte Pyrotechnik auf den Rasen. Zudem versuchten einige Chaoten auf den Rasen vorzudringen, was die Sicherheitskräfte nicht verhindern konnten. Nach der zweiten Spielunterbrechung brach der Referee die Partie komplett ab.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Tw

Getty/Eredivise

WIE GEHT ES WEITER? Ob und wie sie fortgesetzt wird, ist noch offen. Womöglich wird die Begegnung unter der Woche gespielt, aber auch Punkte für Ajax am grünen Tisch sind womöglich nicht auszuschließen.

Ajax kündigte derweil an, sämtliche Kosten seiner nach Groningen gereisten Fans zu übernehmen.