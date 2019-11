Nach Rassismus-Vorfall gegen Mario Balotelli: Fankurve von Hellas Verona für ein Heimspiel gesperrt

Am Sonntag wurde Mario Balotelli beim Auswärtsspiel bei Hellas Verona rassistisch beschimpft. Daraufhin zog der italienische Verband Konsequenzen.

Nach den rassistischen Beleidigungen seiner Fans gegen den früheren italienischen Nationalspieler Mario Balotelli muss Erstligist Hellas Verona eine Kurve beim nächsten Heimspiel schließen.

Dieses Urteil verkündete das Sportgericht des italienischen Verbandes am Dienstag. Der Ausschluss betrifft rund 3500 Anhänger.

Nach rassistischen Beschimpfungen: Mario Balotelli drohte, Spielfeld zu verlassen

Balotelli hatte beim Gastspiel mit Brescia Calcio in Verona (1:2) nach einer Stunde Spielzeit aufgrund der rassistischen Auswüchse damit gedroht, das Spielfeld zu verlassen. Verona beschloss am Dienstag, gegen den Anführer einer lokalen Hooligan-Vereinigung ein Stadionverbot bis 2030 zu verhängen. Dieser hatte am Montag in einem Radiointerview behauptet, Balotelli könne nie als ein richtiger Italiener betrachtet werden.

Der ehemalige italienische Nationalspieler war zu Beginn dieser Saison von zu Brescia Calcio gewechselt. In bislang sechs Einsätzen gelangen ihm zwei Tore für den Tabellenvorletzten der .