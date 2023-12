Rassendiskriminierung? FC Liverpool wird angeklagt

Ein Brite asiatischer Herkunft ist sauer auf den FC Liverpool - und wird die Reds nun verklagen.

WAS IST PASSIERT? Asad Farooq, ein Brite asiatischer Herkunft, verklagt den FC Liverpool wegen Rassendiskriminierung bei der Ablehnung einer Job-Bewerbung. Das berichtet der Guardian.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 25-Jährige mit einem Abschluss in Stadion- und Eventmanagement, zuvor für Tottenham Hotspur und bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar tätig, bewarb sich im November letzten Jahres beim FC Liverpool auf eine Stelle in der Klub-Verwaltung, wurde aber nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

Laut Stellenausschreibung sollte der Bewerber "Erfahrung mit der Arbeit in einem Elitesport-Umfeld" haben. Dem Bericht zufolge wurde Farooq mitgeteilt, dass die für die Vorstellungsgespräche ausgewählten Personen ein höheres Maß an Erfahrung als er hätten. Über das Berufsnetzwerk "LinkedIn" erfuhr Farooq anschließend jedoch, dass der letztlich ausgewählte Bewerber seit dem Studienabschluss nur einen Vollzeitjob ausgeübt und darüber hinaus keine Erfahrung im Fußball habe.

Daraufhin schaltete Farooq den Rechtsanwalt Yunus Lunat ein, der im Rat des englischen Fußballverbands FA und als Vertreter für ethnische Minderheiten im Liverpooler Fankomitee sitzt.

WAS WURDE GESAGT? "Als Südasiate habe ich wirklich hart gearbeitet, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, und niemand scheint mir eine Chance zu geben", wird Farooq im Guardian zitiert. "Ich bin mehr als fähig für diesen Job. Ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Sie behaupten, dass es ihnen um Vielfalt geht, dass sie wollen, dass Südasiaten in das Fußball-Geschäft kommen. Aber dann machen sie diese schlechten Einstellungspraktiken und geben uns keine Chance."

WIE GEHT ES WEITER? Liverpool will keine Stellungnahme abgeben, solange das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es wird erwartet, dass der Klub bei einer Anhörung vor dem Arbeitsgericht im März versuchen wird, die Klage abzuweisen.