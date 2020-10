Rapid Wien gegen FC Arsenal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League live übertragen

Die Europa League ist zurück! Rapid Wien trifft auf den FC Arsenal. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

empfängt den am ersten Spieltag der Gruppenphase der . Die Partie wird heute um 18.55 Uhr in Wien angepfiffen.

Was ein Los für die Österreicher: Rapid darf gegen den Topklub FC Arsenal in der Europa League spielen. Neben Rapid und Arsenal bilden Molde FK aus und Dundalk FC aus Irland die Gruppe B.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Rapid Wien gegen FC Arsenal heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Rapid Wien gegen FC Arsenal heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Europa League heute

Wettbewerb : Europa League (1. Spieltag)

: Europa League (1. Spieltag) Datum : 22.10.2020

: 22.10.2020 Uhrzeit : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: Wien

Rapid Wien gegen FC Arsenal heute live im TV und LIVE-STREAM schauen: Wer zeigt die Europa League?

Die Europa League wird in dieser Saison erneut primär von DAZN übertragen. Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt jedes Spiel live und in voller Länge im Internet, so auch das heutige zwischen Rapid und Arsenal.

Der Donnerstag naht, wenn wir in der #UEL-Gruppe @Arsenal treffen - die erste Vorschau findet ihr hier: https://t.co/yh4HcnOrVG 😎 #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) October 20, 2020

Rapid Wien gegen Arsenal im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN geht ab 18.50 Uhr auf Sendung, Euer Kommentator heute ist Uli Hebel, an seiner Seite wird Helge Payer als Experte fungieren. Ihr könnt entweder das Einzelspiel oder die Konferenz, die "GoalZone“ schauen.

In der GoalZone kommentieren Christoph Stadler und Jan Lüdeke. Als Neukunde von DAZN ist der erste Monat des Abonnements kostenlos, das heißt, dass Ihr Rapid Wien gegen Arsenal gratis sehen könnt.

Rapid Wien gegen FC Arsenal läuft heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Am besten schaut Ihr die Übertragung über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download in allen Stores gibt. Auf welchem Gerät Ihr den Stream schaut, ist Euch überlassen, denn die App ist zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation, die X-Box, den Amazon Fire-TV-Stick oder für den Smart-TV kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App für Euch:

Rapid Wien gegen FC Arsenal live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen von Rapid und Arsenal, sobald diese offiziell sind.

Rapid Wien gegen FC Arsenal: Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zum Stream von DAZN. Der Ticker liefert interessante Statistiken zum Spiel und hält Euch auch über die Ereignisse auf den anderen Plätzen auf dem Laufenden – schaut mal rein!

Rapid Wien gegen FC Arsenal live im TV und LIVE-STREAM: Wo laufen die Highlights?

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch die Highlights der Partie auf DAZN an, die es 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform zu finden gibt.

Rapid Wien gegen FC Arsenal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich