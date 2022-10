Wechsel zum FC Barcelona? Union Berlins Rani Khedira kommentiert Gerüchte

Beim FC Barcelona sucht man einen Nachfolger für Sergio Busquets. Ein angeblicher Kandidat aus der Bundesliga reagiert nun auf die Gerüchte.

Mittelfeldspieler Rani Khedira von Union Berlin hat Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona heruntergespielt. "Ich hatte keine spanische Nummer auf meinem Handy. Es ist aktuell ein Gerücht, aber ich befasse mich damit auch nicht weiter, denn ich spiele bei einem richtig geilen Klub", sagte der 28-Jährige bei DAZN.

Das spanische Portal Futbol Total hatte Khedira zuletzt mit den Blaugrana in Verbindung gebracht, bei den Katalanen geht man von einem Abgang Sergio Busquets' aus und sucht deshalb einen Nachfolger im defensiven Mittelfeld.

imago images

Khedira selbst betonte, sich in Berlin "sehr sehr wohl" zu fühlen. "Ich habe mich mit meinem anderen Bruder, der mich auch berät, darauf verständigt, dass wir alles in der WM-Pause klären, alles uns anhören", schloss er ab.

Union-Boss: Barça "eigentlich finanzschwach"

Auch Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert wurde zum kolportierten Interesse Barças an Khedira befragt, Gespräche mit dem spanischen Topklub fände er interessant. "Das ist ja eigentlich ein finanzschwacher, aber scheinbar auch ein finanzstarker Klub. Ich würde mir sehr gerne mal anhören, was denn der FC Barcelona vom 1. FC Union Berlin wollen würde", so der 50-Jährige gegenüber Bild.

Khedira ist beim Hauptstadtklub absoluter Leistungsträger und hat dort noch Vertrag bis Sommer 2023. Der Bruder von Rio-Weltmeister Sami Khedira soll es mit starken Leistungen auch in Hansi Flicks vorläufigen Kader für die WM in Katar geschafft haben.