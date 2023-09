Randal Kolo Muani: Martialische Worte in erstem Interview bei PSG

Randal Kolo Muani hat erstmals als PSG-Spieler gesprochen - und sich dabei martialisch geäußert.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain für 95 Millionen Euro hat Stürmer Randal Kolo Muani sein erstes Interview als Profi von PSG gegeben - und dabei unter anderem recht martialische Worte verwendet.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde bereit sein, für dieses Trikot zu sterben“, sagte der Franzose gegenüber des klubeigenen PSG TV.

Er sei sehr glücklich, nach Paris gewechselt zu sein. "Ich habe gesehen, dass der Präsident viel getan hat, um mir den Wechsel zu ermöglichen, und ich bin sehr stolz, hier zu sein", sagte Kolo Muani.

Und weiter: "Es ist ein Verein, den ich schon als Kind unterstützt habe, und ich bin hier aufgewachsen. Es ist meine Heimatstadt, deshalb wollte ich alles tun, um hierherzukommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Verein, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kolo Muani trat bei der SGE kurz vor Schließung des Transferfensters in den Streik, um den Transfer in die französische Hauptstadt zu erzwingen. Erst in den buchstäblichen letzten Minuten der Wechselperiode kam der Transfer für die Frankfurter Rekordsumme bei Abgängen zustande.

WIE GEHT ES WEITER? Sein Debüt für PSG wird Kolo Muani nach der aktuellen Länderspielpause feiern, wenn es am 15. September gegen OGC Nizza geht. Der Angreifer dazu: "Ich bin so aufgeregt! Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen und in diesem Trikot zu spielen."