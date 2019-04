Ralf Rangnick wünscht sich den Hamburger SV im Halbfinale des DFB-Pokals

Sonntagabend wird das Halbfinale des DFB-Pokals ausgelost. Leipzig-Trainer Rangnick hat schon verkündet, welches Team sein Wunschlos ist.

Trainer Ralf Rangnick vom Bundesligisten wünscht sich den als Gegner im -Halbfinale. "Wenn Sie mich so fragen, wäre es Hamburg, aber nicht, weil es ein Zweitligist ist, sondern weil es ein Gegner ist, gegen den wir in dieser Saison noch nicht gespielt haben", sagte der 60-Jährige am Freitag.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Sonntag (18.00 Uhr) werden die beiden Paarungen für die Vorschlussrunde (23./24. April) ausgelost.

Neben Leipzig und dem HSV sind noch und Rekordpokalsieger Bayern München in der Verlosung. Letzteren hätte Rangnick ungern schon vor dem Endspiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.

"Bayern würde mir persönlich im Finale reichen. Das müssen wir nicht im Halbfinale haben", sagte Rangnick. Leipzig war am Dienstag durch ein 2:1 nach Verlängerung beim erstmals ins Halbfinale eingezogen.