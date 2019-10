Raheem Sterling über Anfänge im Nationalteam: "Sie wollten nicht, dass ich für England spiele"

Sterling musste am Anfang einige Umwege gehen, um in Englands Nationalmannschaft Anklang zu finden. Der ManCity-Star spricht über eine schwere Zeit.

Manchester Citys Flügelflitzer Raheem Sterling hat in einem Interview mit FourFourTwo über seine schwierige Anfangszeit in der englischen Nationalmannschaft gesprochen und verraten, dass man ihm seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit keine Einsätze für die Three Lions gönnte.

"Sie wollten nicht, dass ich für spiele, auch wenn ich für meinen Klub gute Leistungen gezeigt habe. Dieses Gefühl hatte ich zu Beginn und das zieht einen runter", sagte Sterling, der mittlerweile in der Nationalelf unumstrittener Stammspieler ist.

Als Ursache für die Antipathie machte Sterling in der Vergangenheit bereits die negative Berichterstattung über ihn aus. Er beschuldigte die Medien auch, unterschwellig mit ihrer Berichterstattung über farbige Spieler zum Rassismus beizutragen.

Sterling über anfängliche Ablehnung: "Es macht einen fertig"

Diese Umstände hätten auch dazu geführt, dass er zwischenzeitlich drei Jahre lang ohne Treffer für die Three Lions blieb: "Es macht einen fertig. In der Nationalmannschaft will man sich immer von seiner besten Seite präsentieren, und wenn man diese Liebe von den Leuten nicht bekommt, ist das..."

"Es gab Leute, die mich in einer gewissen Art und Weise betrachtet haben und mich, schon ehe ich für England auf dem Feld stand, verurteilt haben", führte der 24-Jährige weiter aus.

Sterling ist heute 55-facher englischer Nationalspieler und zeigt sich aktuell im Trikot der Three Lions in guter Verfassung: "Ich musste zeigen, dass ich für England spielen will und wollte die verlorene Zeit nach den schwachen Jahren mit dem Nationalteam wieder aufholen."