Rafael van der Vaart verrät: Ich riet Tottenham-Boss Levy zu Ziyech-Verpflichtung

Rafael van der Vaart hat seinem ehemaligen Klub Hakim Ziyech ans Herz gelegt. Der Marokkaner hatte in der vergangenen Saison für Furore gesorgt.

Ex-Mittelfeld-Star Rafael van der Vaart hat seinem ehemaligen Arbeitgeber eine Verpflichtung von -Star Hakim Ziyech emfpohlen. Das verriet der Niederländer nun im Gespräch mit NOS.

"Ich hoffe wirklich, dass er (Ziyech, Anm. d. Red.) zu Tottenham Hotspur wechselt", sagte van der Vaart und schob nach: "Ich habe Daniel Levy heute eine Nachricht geschickt und gesagt: 'Holt Euch Ziyech nach der Saison."

Van der Vaart: "Ich hoffe, die Spurs holen ihn"

Van der Vaart sei "überzeugt", dass Ziyech bei den Nordlondonern zu einer "Sensation" avancieren könnte. Der mittlerweile 36-Jährige ergänzte abschließend: "Ich hoffe, die Spurs holen ihn. Dann werden wir sehen."

Ziyech hatte in der vergangenen Saison vor allem in der für Aufsehen gesorgt. In der laufenden Spielzeit kommt der Marokkaner bisher auf sechs Tore und neun Vorlagen.