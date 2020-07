Rafael van der Vaart kritisiert ManUnited-Verteidiger Harry Maguire: "Lacht über jeden"

Der ehemalige Profi Rafael van der Vaart (37) hat erneut gegen Abwehrspieler Harry Maguire (27) von geschossen. "Ich glaube, Maguire geht jeden Tag nach Hause und erzählt seiner Frau: 'Ich bin so scheiße im Fußball, aber ich verdiene so viel. Sie glauben wirklich, dass ich gut bin'", wetterte der Ex-Spieler des HSV beim niederländischen Sportsender Ziggo Sport, für den er als Experte tätig ist.

"Das glaube ich wirklich, er lacht über jeden", legte er nach.

"I think Maguire goes home every day and tells his wife: "I'm so shit at football, but I earn so much. They really believe I'm good." I really think so, he laughs at everyone."