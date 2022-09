Seria-A-Star Rafael Leão: Mode, Musik, Milan

Rafael Leao gehört zu den besten Kickern der Serie A. Der Portugiese strickt nicht nur an einer außergewöhnlichen Karriere als Fußballer.

Scudetto! Elf Jahre nach dem letzten Meistertitel feierte die AC Milan in der Saison 2021/22 endlich mal wieder die Meisterschaft in der italienischen Serie A. Einen entscheidenden Anteil am Titel hatte vor allem ein Angreifer: Rafael Leão. Er lieferte 22 Scorerpunkte auf dem Weg zu Meisterschaft und weckte damit das Interesse des FC Chelsea. Doch der portugiesische Nationalspieler mit der 150-Millionen-Klausel ist nicht nur einer der Superstars der Serie A, sondern tritt auch als Rapper auf und besitzt eine eigene Streetwear-Marke.

Leão wuchs in einem schwierigen Viertel Barrio do Jamaica in Almada in Portugal auf. Eine arme Gegend, in der es nicht leicht ist, zu leben oder gar zu überleben. Schon früh legte er Auftritte als Rapper hin und hatte unter Künstlernamen “Way 45” erste Gigs. Er rappt über sein bisheriges Leben und seinen Weg zum Profi und verbindet seine Welt als Fußballer mit der Welt der Musik.

Im Gespräch mit dem Magazin Outpump sprach Leão, der 2019 von OSC Lille nach Mailand gewechselt war, über seinen Weg zum Produzieren von eigenen Songs: "Als ich nach Frankreich kam, habe ich angefangen, viel mehr Rap zu hören. Mitspieler wie Jonathan Ikoné haben mich in den französischen Rap eingeführt. Diese Lieder haben mir geholfen, eine neue Sprache zu lernen, und ich höre sie mir heute noch an. Mit der Zeit wuchs meine Leidenschaft, und so beschloss ich, meine eigenen Stücke zu schreiben, aufzunehmen und zu veröffentlichen."

In der Milan-Kabine läuft Leãos Album

Im Jahr 2021 veröffentlichte Leão sein erstes Album mit dem Namen "Beginning". Dabei wurde er tatkräftig von seinen Mannschaftskameraden bei der Rossoneri unterstützt: "In der Umkleidekabine Milans lief in den Wochen nach der Veröffentlichung nur meine Musik." Einige Sprüche habe der 23-Jährige zwar von seinen Teamkollegen bekommen, insgesamt sei die Unterstützung aber groß gewesen.

Eine riesige Karriere im Rap-Business strebt der Rechtsfuß jedoch nicht an: "Die Musik wird weiterhin ein Vergnügen sein, aber sie ist nicht dazu da, Geld zu verdienen. Bei meiner Marke ist das hingegen anders." Leão hat sich neben der Musik nämlich auch in der Modeindustrie einen Namen gemacht.

"Son is Son" ist der Name der Streetwear-Marke, die Leão gründete, den Name wählte er nicht grundlos: "Ein Sohn ist ein Sohn, egal ob er 20, 30 oder 50 Jahre alt ist. Es ist eine Metapher. Das bedeutet, dass Sie aus Ihrer Nachbarschaft herauskommen können, aber Ihre Nachbarschaft wird niemand aus Ihnen rausbekommen.” Sein Vater brachte ihm das Interesse an der Mode bei: “Wenn ich aus dem Haus musste, ließ er mich immer vor dem Spiegel stehen. Er wollte, dass ich mich überprüfe, dass ich auf mein Aussehen achte.”

In Mailand passt Leão mit seinem Mode-Faible perfekt rein. Die guten Voraussetzungen, um seiner Marke Aufmerksamkeit zu verschaffen, will der Portugiese nutzen: "Hier in Italien habe ich das Glück, häufig über Mode sprechen und an Modewochen teilnehmen zu können. Ich versuche, mir Schritt für Schritt einen Platz auf diesem Markt zu verschaffen.”

Milan, Mode, Musik - Rafael Leão ist mehr als nur ein klasse Fußballer.