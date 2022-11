Chelsea und Manchester City konkurrieren offenbar um Milan-Star Rafael Leao

Rafael Leao ist mittlerweile einer der besten Offensivspieler Europas. Zwei englische Topklubs sollen stark interessiert sein.

WAS IST PASSIERT? Im Januar könnte es zu einem Transferduell zweier englischer Topklubs um Stürmerstar Rafael Leao von der AC Milan kommen: Wie Tuttomercatoweb berichtet, wollen sich Manchester City und der FC Chelsea im kommenden Winter-Transferfenster um den portugiesischen Nationalspieler bemühen - und dabei tief in die Tasche greifen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge befindet sich aktuell Chelsea in der Pole Position, da die Blues angeblich schon seit längerem in direktem Kontakt mit Leao stehen. Chelsea plane ein Angebot, dessen Gesamtvolumen sich auf 120 Millionen Euro belaufen würde. Möglicherweise werden darin Spielertausche verrechnet: So soll Chelsea-Stürmer Armando Broja ein möglicher Kandidat sein, der im Gegenzug zu Milan wechseln könnte. Auch Hakim Ziyech und Christian Pulisic werden als Optionen für einen Tausch genannt.

Auch City sei indes gerade dabei, eine Offerte vorzubereiten, die sich in einem ähnlichen finanziellen Rahmen bewegen würde. Das Gehaltsangebot an Leao soll laut Tuttomercatoweb rund zehn Millionen Euro pro Jahr betragen.

WIE GEHT ES WEITER? Leaos Vertrag bei Milan ist noch bis 2024 datiert, aktuell sind die Rossoneri also noch nicht unbedingt unter Zugzwang. Dennoch, so schreibt Tuttomercatoweb, könnte es bereits im Januar schwer für Milan werden, den 23-Jährigen zu halten - zumal 120 Millionen Euro sicherlich nicht leicht abzulehnen sind.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Leao war 2019 vom OSC Lille zu Milan gekommen und hat sich seither stetig weiterentwickelt. Der Techniker stammt aus dem Nachwuchs von Sporting, schaffte dort auch den Sprung zum Profi. 2018 verließ er seinen Heimatklub in Richtung Lille, ein Jahr später legte Milan 29,5 Millionen Euro an Ablöse für den damals 20-Jährigen auf den Tisch.