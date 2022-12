AC Mailand: Rafael Leão will Vertrag wohl nicht verlängern - Chelsea, Manchester City und Real Madrid interessiert?

Rafael Leão ist aktuell im Weltfußball heiß begehrt. Eine Vertragsverlängerung bei der AC Mailand lehnt der Portugiese aktuell wohl ab.

WAS IST PASSIERT? Offensivstar Rafael Leão lehnt offenbar eine Vertragsverlängerung bei der AC Mailand ab. Das berichtet Sky. Demnach sei der 23-Jährige mit dem aktuellen Angebot des italienischen Meisters unzufrieden. Sein derzeitiger Vertrag läuft im Sommer 2024 aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Leão hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem der begehrtesten Offensivspieler Europas entwickelt. Auch in dieser Saison war er bereits an 16 Toren in 20 Pflichtspielen für Milan beteiligt. Laut Sky sind der FC Chelsea, Manchester City und Real Madrid an Leão interessiert.

Chelsea soll sogar bereits ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgegeben haben, das Milan aber direkt abgelehnt hat. Die Rossoneri bestehen demnach auf der Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERHISTORIE: Leão wurde bei Sporting Lissabon ausgebildet und wechselte im Sommer 2018 wenige Wochen nach seinem 19. Geburtstag zum OSC Lille. Nach acht Ligatreffern für die Franzosen legte Milan nur ein Jahr später knapp 30 Millionen Euro für den Flügelstürmer auf den Tisch. Für die Italiener bestritt er bislang 135 Spiele, in denen er 34 Tore erzielte und 30 weitere vorbereitete.