Daniel Zsori gewinnt den Puskas-Award für das Tor des Jahres

Der schönste Treffer der Saison geht auf das Konto von Daniel Zsori. Sein Tor wurde von den Internetnutzern ausgewählt und nun ausgezeichnet.

Daniel Zsori von Debrecen hat den Puskas-Award für das schönste Tor der vergangenen Saison bekommen. Sein Treffer gegen Ferencvaros war der herausragende Treffer. Das wurde auf der vom Weltfußballverband FIFA veranstalteten Gala "The Best" in Mailand bekanntgegeben.

Die FIFA hatte zehn Tore im Internet zur Auswahl gestellt, für die sich die Nutzer entscheiden konnten. In der Endauswahl standen neben dem Gewinner auch noch Lionel Messi ( , gegen ) und Juan Quintero (River Plate, gegen Racing Club).