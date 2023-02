Puskas Award: Marcin Oleksy schießt das Tor des Jahres 2022

Drei herausragende Treffer standen zur Wahl - aber am Ende konnte es nur ein Tor des Jahres werden. Und das hat Marcin Oleksy erzielt.

WAS IST PASSIERT? Ein Treffer von Marcin Oleksy ist am Montagabend bei der FIFA-Gala The Best als schönstes Tor des Jahres 2022 mit dem Puskas-Award ausgezeichnet worden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Oleksy traf in der polnischen Amputierten-Liga mit einem Fallrückzieher.

Payet jagte in der UEFA Conference League gegen PAOK Saloniki eine Direktabnahme aus 22 Metern in den Winkel.

Richarlison erzielte mit einem akrobatischen Versuch im WM-Vorrundenspiel gegen Serbien seinen wunderschönen Treffer.