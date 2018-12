PSV-Coach Mark van Bommel will Arjen Robben

Kehrt Arjen Robben im Sommer zur PSV Eindhoven zurück? Trainer Mark van Bommel und Geschäftsführer Toon Gerbrands bestätigen ihr Interesse.

Nach PSV-Geschäftsführer Toon Gerbrands hat nun auch Trainer Mark van Bommel den Kontakt zu Bayern-Stürmer Arjen Robben hinsichtlich einer möglichen Rückkehr nach Eindhoven bestätigt.

"Ich habe mit Arjen bei der PSV, in der Nationalmannschaft und bei Bayern zusammengespielt, daher telefonieren und schreiben wir ab und zu", so van Bommel auf der Pressekonferenz am Freitag.

Van Bommel: "Robben zählt noch immer zur europäischen Spitze"

In diesem Zusammenhang bestätigte der 41-Jährige auch, dass man sich mit einer Rückkehr von Robben, der am Saisonende beim FC Bayern aufhören wird, beschäftige: "Er wird über meine Frage nachdenken. Er hat sicherlich noch einen Mehrwert, Arjen zählt noch immer zur europäischen Spitze", sagte van Bommel.

Zuletzt hatte bereits mit dem FC Groningen ein weiterer Ex-Klub Robbens Interesse angemeldet. Für die PSV spielte Robben von 2002 bis 2004, ehe er zu Chelsea wechselte.