PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Eredivisie

Die niederländische Eredivisie hält am Wochenende ein absolutes Top-Spiel bereit, wenn die PSV Eindhoven die Gäste von Ajax Amsterdam begrüßt. Anstoß der Partie des 20. Spieltags ist am Sonntag, 23. Januar 2022, um 14.30 Uhr im Philips-Stadion in Eindhoven. GOAL erklärt Euch in den nachfolgenden Abschnitten, ob die Partie im Free-TV übertragen wird, welche LIVE-STREAMS Ihr abrufen könnt und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet.

Spitzensport rund um die niederländische Eredivisie live auf DAZN: Zugang sichern!

Beim Blick auf die Statistiken ist kaum zu glauben, dass Ajax Amsterdam derzeit nur den zweiten Tabellenplatz in der niederländischen Eredivisie belegt. Mit 59 erzielten Toren stellen Angreifer Sebastien Haller und Co. die beste Offensive der Liga, auch vier Gegentreffer sind nationaler Bestwert. Zudem stimmt die aktuelle Form, die vergangenen fünf Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen. Doch ein Selbstläufer wird das prestigeträchtige Duell mit der PSV keinesfalls.

Denn auch die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt weiß in der laufenden Runde zu gefallen. Nach 19 absolvierten Partien führen Mario Götze und Co. das Tableau mit einem Zähler Vorsprung an, keines der vergangenen neun Ligaspiele ging verloren. Die letzte Pleite setzte es Ende Oktober - ausgerechnet gegen den nächsten Gegner. Beim 5:0 in der Hinrunde ließ Ajax dem Rivalen aus Eindhoven keine Chance und dominierte die Partie nach Belieben.

Kann sich die PSV für die Packung am 10. Spieltag revanchieren oder gelingt Ajax erneut ein Erfolg? Am Sonntagnachmittag wissen wir mehr - und so seid Ihr live dabei.

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Die Eredivisie-Partie in der Übersicht

Begegnung: PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam

Wettbewerb: Eredivisie, 20. Spieltag

Datum: 23. Januar 2022, 14.30 Uhr

Austragungsort: Philips-Stadion, Eindhoven (Niederlande)

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Läuft die Eredivisie im Free-TV?

Wie Ihr Euch vermutlich schon denken könnt, sind Spiele aus der höchsten niederländischen Spielklasse nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar. Wie auch für die meisten anderen Fußball-Wettbewerbe ist ein kostenpflichtiges Abo bei einem privaten Anbieter unabdingbar, wenn Ihr das Match live verfolgen wollt.

Stellt sich nur noch die Frage, welcher der zahlreichen Streamingdienste einen LIVE-STREAM für Eindhoven gegen Amsterdam zur Verfügung stellt - der Pay-TV-Sender Sky, DAZN oder doch ein anderes Unternehmen?

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Ist die Eredivisie bei Sky oder DAZN zu sehen?

Seit seinem Wechsel nach Eindhoven hat sich Mario Götze wieder in den Vordergrund gespielt. In 30 Partien kommt der WM-Held von 2014 auf 13 Scorerpunkte, beim jüngsten 1:0-Erfolg über den FC Groningen traf er zum Sieg.

Am Sonntag habt Ihr die Möglichkeit, den 29-Jährigen im Duell der Spitzenteams live zu sehen. Dazu braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei Sportdigital Fußball oder dem Streamingdienst DAZN.

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Die Eredivisie im LIVE-STREAM bei Sportdigital Fußball und DAZN

Sportdigital Fußball ist sowohl via Pay-TV als auch via LIVE-STREAM abrufbar, ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch in beiden Fällen vonnöten. In Deutschland kann der Anbieter beispielsweise über Sky zusätzlich gebucht werden, selbiges gilt für Vodafone oder die Telekom.

Dank einer Kooperation mit DAZN könnt Ihr darauf aber verzichten, solange Ihr schon beim Streamingdienst registriert seid. Dann habt Ihr über die Plattform Zugriff auf den LIVE-STREAM zur Partie PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam.

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Eredivisie und mehr Sport im LIVE-STREAM bei DAZN

Darüber hinaus bietet Euch DAZN Zugang zu vielen weiteren Events aus der Welt des Spitzensports. Dazu zählen unter anderem nahezu alle Begegnungen der Champions League, ausgewählte Bundesliga-Spiele, Serie A und LaLiga sowie Wintersport-, Darts- und Kampfsport-Events.

Bei der Registrierung habt Ihr die Wahl zwischen zwei Abo-Möglichkeiten: dem Jahres- und dem Monatsabo. Zweiteres ist mit 14,99 Euro pro Monat zwar ein wenig teurer als das Jahresabo für 149,99 Euro, bietet allerdings auch mehr Möglichkeiten bezüglich einer flexiblen Kündigung. Seid Ihr angemeldet, ruft Ihr die Website im Browser auf oder öffnet die App auf einem Endgerät Eurer Wahl und wählt nur noch den entsprechenden LIVE-STREAM aus.

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Highlights und LIVE-TICKER zur Eredivisie

Solltet Ihr das Top-Spiel nicht live und in voller Länge verfolgen können, werft einen Blick in die Highlights. Diese werden ebenfalls auf der Plattform bereitgestellt, zudem lädt Sportdigital Fußball die Zusammenfassung auch auf YouTube hoch.

Wenn Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben wollt, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort versorgen wir Euch wie gewohnt mit Infos zu den spielentscheidenden Szenen und ihr verpasst keine Tore, Großchancen oder Platzverweise.

PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam: Die Aufstellungen

