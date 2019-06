PSG: Weltfußballer-Sohn Timothy Weah wechselt zu OSC Lille

US-Angreifer Timothy Weah wechselt von Paris Saint-Germain zu OSC Lille. Dort erhält der Sohn des liberianischen Präsidenten einen Vertrag bis 2024.

Timothy Weah wechselt von zum französischen Vizemeister . Der Sohn des Weltfußballers von 1995, George Weah, soll die Nordfranzosen laut der Sportzeitung L'Equipe etwa neun bis zehn Millionen Euro kosten.

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weah erhält bei Lille einen Vertrag bis 2024. Auf der Vereinshomepage des OSC sagte der 19-Jährige: "Für mich ist der LOSC die beste Wahl, um mich zu entwickeln und Spielzeit zu erhalten. Es ist ein junges und ehrgeiziges Team."

Zuletzt verlängerte Weah noch seinen Vertrag beim französischen Meister bis 2021 und wurde im Anschluss direkt an Glasgow ausgeliehen. Dort erzielte der US-amerikanische Angreifer in der abgelaufenen Rückrunde drei Tore in 14 Spielen.

Weah kam bereits 2014 aus der Akademie von RB New York nach Paris. Bei PSG durchlief Weah ab der U17 alle Jugendmannschaften und stieß im Sommer 2018 zu den Profis.