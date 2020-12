PSG: Verratti geht von Vertragsverlängerung von Neymar und Mbappe aus

Noch bis 2022 stehen Neymar und Kylian Mbappe bei PSG unter Vertrag. Marco Verratti geht von einer vorzeitigen Verlängerung des Sturmduos aus.

Mittelfeldspieler Marco Verratti geht fest davon aus, dass seine Teamkollegen Neymar und Kylian Mbappe ihre Verträge bei in Kürze verlängern werden. Das Angriffsduo ist noch bis 2022 an PSG gebunden. Sportdirektor Leonardo bestätigte dabei zuletzt Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung.

"Jeden Tag bitte ich Neymar und Mbappe zu bleiben", verriet Verratti im Interview mit TF1 : "Manchmal sage ich zu Kylian: 'Hast du unterschrieben? Hast du unterschrieben?' Ich denke nicht, dass es lange dauern wird, bis sie zu einer Einigung kommen, weil sie beide hier glücklich sind."

Marco Verratti: "Glaube nicht, dass es ein besseres Team als PSG gibt"

Der Italiener führte aus: "Neymar und Mbappe sind Teil eines der besten Teams der Welt. In Wahrheit glaube ich nicht, dass es ein besseres Team als PSG gibt. Wir können Geschichte schreiben, indem wir die gewinnen. “

Selbst verfügt Verratti in Paris noch über einen Vertrag bis 2024 und möchte nicht an einen Abschied denken. "Ich liebe diesen Verein. Neun Jahre in derselben Mannschaft auf diesem Niveau gespielt zu haben, können nicht viele Spieler von sich behaupten", sagte der 28-Jährige stolz.

Im Jahr 2012 wechselte Verratti für zwölf Millionen Euro vom italienischen Zweitligisten Delfino Pescara nach Paris und ist mittlerweile der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen für den Klub aus der französischen Hauptstadt. In der laufenden Spielzeit kommt der italienische Nationalspieler auf eine Torbeteiligung in neun Pflichtspielen.