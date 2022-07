PSG: Transfer von Gianluca Scamacca von US Sassuolo soll bevorstehen

Gianluca Scamacca soll vor einem Wechsel zu PSG stehen. Der Italiener verkörpert mit 1,95 Meter einen klassischen Mittelstürmer.

Paris Saint-Germain hat seine Augen bezüglich der Kaderplanung für die neue Saison offenbar ausführlich nach Italien gerichtet. Laut Le Parisien soll PSG nach Milan Skriniar von Inter Mailand mit Gianluca Scamacca von US Sassuolo einen zweiten Spieler aus der Serie A ins Visier genommen haben.

Wie die französische Zeitung berichtet, sind die Verhandlungen zwischen PSG und Sassuolo bereits weit fortgeschritten, italienische Medien sprechen dagegen von weiteren Gesprächen in dieser Woche.

Für den 1,95 Meter großen Angreifer müsste PSG tief in die Tasche greifen - die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen. Scamacca würde damit zum Rekordtransfer des Klubs aus Norditalien aufsteigen. Erst vor drei Monaten verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2026.

PSG: Nur fünf Transfers über 50 Millionen Euro

Sollte der italienische Nationalspieler tatsächlich für 50 Millionen Euro zu PSG wechseln, wäre er einer der teuersten Neuzugänge des Hauptstadtklubs überhaupt. Nur fünf Spieler ließ sich PSG bisher mehr als 50 Millionen Euro kosten: Angel Di Maria (63 Mio.), Edinson Cavani (64,5 Mio.), Achraf Hakimi (66,5 Mio.), Kylian Mbappe (145 Mio.) und Neymar (22 Mio.).

Scamacca steht seit 2017 bei US Sassuolo unter Vertrag. Seine Ausbildung in der Jugend absolvierte er zuvor teilweise bei der PSV Eindhoven. In der vergangenen Saison war er mit 16 Toren sechstbester Torjäger der Serie A.