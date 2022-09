PSG "ungefähr sechs Wochen" ohne Presnel Kimpembe

PSG muss rund sechs Wochen auf den verletzten Presnel Kimpembe. Ob sogar die WM in Gefahr ist, ist allerdings noch offen.

Der französische Meister Paris Saint-Germain muss vorerst auf Defensivspieler Presnel Kimpembe verzichten.

Der Nationalspieler werde "ungefähr sechs Wochen" nicht zur Verfügung stehen, teilte der Klub am Dienstag mit.

Muss Kimpembe um WM bangen?

Der 27-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen Stade Brest (1:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Eine weitere Untersuchung werde "in acht Tagen" durchgeführt.

Ob für Kimpembe, der bislang 28-mal für sein Land auflief, auch die Teilnahme an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr ist, ist noch offen.