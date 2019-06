PSG und Nike verlängern Vertrag bis 2032

Sportartikelhersteller Nike stellt auch in Zukunft die Ausrüstung für Paris Saint-Germain. Das teilten beiden Seiten am Freitag mit.

Der französische Meister und der US-Sportartikelhersteller Nike haben ihre Zusammenarbeit langfristig verlängert. Wie der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel am Freitag bekannt gab, unterschrieben beide Parteien einen neuen Vertrag bis 2032.

PSG bezeichnete die Vereinbarung als "größten Sponsorendeal in der Geschichte des Klubs", nannte aber keine Zahlen. Medienberichten zufolge soll PSG pro Saison 75 Millionen Euro erhalten.

Le Paris Saint-Germain signe avec Nike le plus important contrat de sponsoring de son histoire. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 28. Juni 2019

"Der Vertrag ist ein sehr wichtiger Meilenstein und spiegelt wider, zu was der Verein weltweit geworden ist und welche Ambitionen wir haben", sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

PSG kassiert bereits für neuen Trikotsponsor ab

Im Februar hatte PSG die Vereinbarung mit einem neuen Trikotsponsor bekannt gegeben. Dieser soll 50 Millionen Euro pro Saison wert sein.

In den vergangenen Jahren hatte es Vorwürfe gegen den Pariser Klub gegeben, er würde gegen das Financial Fair Play der Europäischen Fußball-Union verstoßen. Das Financial Fair Play schreibt vor, dass ein Verein nicht mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Das gilt auch, wenn der Klub vom einem reichen Privatmann oder Aktionär unterstützt wird, wie das bei Paris der Fall ist.