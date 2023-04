"Werde darüber nachdenken": PSG will wohl einen Ex-Stürmer zurückholen

Moussa Diaby spielt seit einigen Wochen groß auf. Das weckt Begehrlichkeiten bei seinem ehemaligen Arbeitgeber.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain zeigt Interesse an einer Rückholaktion von Bayer Leverkusens Moussa Diaby. Das berichtet Foot Mercato. Der Offensivspieler sei demnach für einen möglichen Transfer im Sommer auf dem Radar von Luis Campos, dem sportlichen Berater des Ligue-1-Tabellenführers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei PSG zeichnet sich zur kommenden Spielzeit ein mittelschwerer Umbruch ab. Angeblich will der Edelklub vermehrt auf junge französische Spieler setzen und nicht auf teure Stars mit großen Namen. Der 23 Jahre alte Diaby passt in dieses Profil und bringt zudem Stallgeruch mit, da er einst in der Pariser Jugend ausgebildet wurde.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Sky berichtet, PSG befasse sich mit einem Transfer des torgefährlichen Rechtsaußen, damals war die Rede von einer Bayer-Schmerzgrenze zwischen 60 und 70 Millionen Euro.

Laut Foot Mercato sind nun auch Klubs aus England und Italien an Diaby interessiert.

WAS WURDE GESAGT? 2022 meinte Diaby zu einer möglichen erneuten Engagement an der Seine: "Paris ist mein Ausbildungsverein, der mir alles beigebracht hat. Ich schließe eine Rückkehr nicht aus, man weiß ja nie, was im Fußball alles passieren kann. Wenn PSG mich eines Tages anrufen sollte, werde ich darüber nachdenken."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der neunmalige Nationalspieler Frankreichs stand von 2013 bis 2019 bei PSG unter Vertrag. 2018 verbrachte er ein halbes Jahr auf Leihbasis beim FC Crotone. Ein Jahr später holte ihn Bayer für 15 Millionen Euro Ablöse in die Bundesliga. Diaby steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison bringt es der Angreifer auf 13 Tore und 9 Assists in 37 Pflichtspielen.