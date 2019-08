PSG gegen FC Toulouse: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen – alles zur Übertragung der Ligue 1

Paris Saint-Germain trifft heute in der Ligue 1 auf Toulouse. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Nach der 1:2-Niederlage gegen will am 3. Spieltag der französischen vor heimischer Kulisse wieder einen Sieg einfahren. Am heutigen Sonntag ist der zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr.

PSG gegen Toulouse: Alle Infos zur Partie

Duell Paris Saint-Germain vs. FC Toulouse Datum Sonntag, 25. August 2019, 21.00 Uhr Ort Parc des Princes, Paris Zuschauer 47.929 Plätze

PSG gegen Toulouse im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachricht für alle Fans von Paris Saint-Germain. Das Spiel zwischen PSG und Toulouse wird heute live bei DAZN übertragen. Anpfiff der Begegnung ist um 21.00 Uhr. Kommentiert wird der LIVE-STREAM von Guido Hüsgen. Als Experte steht ihm Alexis Menuge zur Seite.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Abonnent von DAZN sein. Die monatlichen Kosten betragen 11,99 und die Mitgliedschaft ist jederzeit monatlich kündbar. Und das Beste: Im ersten Monat ist DAZN sogar kostenlos. Wenn Ihr jetzt Euren Probemonat aktiviert, könnt Ihr PSG gegen Toulouse also live sehen.

Alternativ ist es auch möglich, DAZN im Jahresabo zu buchen. Statt 11,99 pro Monat kostet Euch das Streaming des internationalem Spitzensport so nur 119,99 Euro pro Jahr, was knapp zehn Euro im Monat bedeuten.

Neben der französischen Ligue 1 hat DAZN auch Spiele aus der , , , und im Programm. Zusätzlich werden auch LIVE-STREAMS der NFL, NBA angeboten und zahlreiche Box- und UFC-Events ausgestrahlt.

PSG gegen Toulouse heute live im TV schauen

Das Wichtigste vorweg: PSG gegen Toulouse wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Spiel zu schauen, ist der LIVE-STREAM von DAZN. Mit dem richtigen Zubehör ist es allerdings möglich, Paris gegen Toulouse auf dem Fernseher zu streamen.

Schlüssel ist hier die DAZN-App, die kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereit steht (zum Beispiel Apple-Store, Amazon-Store, Google-Play-Store). Neben mobilen Geräten steht die App auch für Smart-TVs und beispielsweise den Amazon-Fire-TV-Stick bereit, der dabei helfen kann, das komplette DAZN-Programm auf dem Fernseher zu streamen.

PSG gegen Toulouse: Die Aufstellungen

Aufstellung PSG:

Aufstellung Toulouse:

Noch ist offen, wie PSG und Toulouse heute ins Spiel gehen. Sobald die Aufstellungen bekannt sind, findet Ihr sie an dieser Stelle.