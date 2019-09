Offiziell: PSG leiht Torhüter Sergio Rico vom FC Sevilla aus

Sergio Rico kickte vergangene Saison noch in der Premier League, jetzt geht es für ihn nach Paris. Bei PSG soll er den Backup für Areola geben.

Torhüter Sergio Rico vom wird für eine Saison an den französischen Spitzenklub ausgeliehen. Das bestätigte PSG am Sonntagabend via Twitter .

Der spanische Schlussmann des andalusischen -Klubs könnte sogar langfristig in Paris bleiben, denn der Top-Klub aus hat sich zudem eine Kaufoption gesichert.

Sergio Rico bei PSG wohl die neue Nummer zwei

Grund für den Abschied Ricos aus Sevilla ist, dass er zuletzt hinter Tomas Vaclik nur noch die Nummer zwei des ehemaligen Europa-League-Siegers war. In Paris wird er sich jedoch wohl ebenfalls mit der Reservistenrolle hinter Alphonse Areola begnügen müssen.

Rico, 26 Jahre alt, stand insgesamt viermal für die spanische Nationalmannschaft auf dem Rasen. In der vergangenen Saison war Rico an den ausgeliehen, stieg mit den Cottagers jedoch aus der Premier League ab.