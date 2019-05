Buffon will seine Karriere auch bei PSG-Abschied fortsetzen

Nach der Saison endet Buffons Vertrag. Sollte sich PSG gegen eine Verlängerung entscheiden, bedeutete das aber nicht automatisch das Karriereende.

Der mehrfache Welttorhüter Gianluigi Buffon ist noch nicht bereit, seine aktive Karriere im Sommer zu beenden. Sollte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, strebt der 41-Jährige daher nochmals einen Vereinswechsel an.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist die einzige Voraussetzung, dass sein neuer Arbeitgeber in der spielen muss. Demnach soll Buffon bereits auch einige entsprechende Angebote vorliegen haben.

Tuchel erklärt Torhüterrotation bei PSG für beendet

Nachdem PSG-Trainer Thomas Tuchel zuletzt erklärt hatte, die Torhüterrotation mit Buffon und Alphonse Areola in der kommenden Saison zu beenden und auf eine feste Nummer eins zu bauen, waren Gerüchte aufgekommen, wonach der Routinier den Verein verlassen könnte.

In der aktuellen Saison kommt der langjährige Juve-Keeper Buffon auf 24 Einsätze für PSG, in denen er in neun Spielen ohne Gegentor blieb.