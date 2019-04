Ligue 1: PSG und Thomas Tuchel sind Meister in Frankreich

PSG ist der Titel in der Ligue 1 nicht mehr zu nehmen. Für Trainer Thomas Tuchel ist es die erste Meisterschaft in Frankreich.

ist Meister in ! Der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist der Titel in der nach einem Remis von Verfolger beim nicht mehr zu nehmen.

PSG hat auf den direkten Verfolger 16 Punkte Vorsprung und kann bereits vor der eigenen Partie am 33. Spieltag gegen die nicht mehr eingeholt werden.

PSG mit sechs Meisterschaften in den letzten sieben Jahren

Für Paris ist es die achte Meisterschaft in Frankreichs Beletage, Rekordmeister bleibt mit insgesamt zehn Titeln aber die AS Saint-Etienne vor mit neun Titeln.

Während es für Tuchel gleich in seinem ersten Jahr erwartungsgemäß der erste Meistertitel ist, gewann PSG den sechsten Titel in den letzten sieben Jahren. Lediglich 2016/17 wurde die AS Monaco Meister.