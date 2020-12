PSG - Thomas Tuchel muss weiter auf Neymar verzichten: Comeback erst im Januar

Der französische Meister PSG muss weiterhin ohne Neymar auskommen. Der Brasilianer hatte sich im Spiel gegen Olympique Lyon den Knöchel verstaucht.

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel wird seinen Superstar Neymar bei Paris St. Germain erst im Januar wieder einsetzen können. Der französische Meister teilte mit, dass Neymar weiterhin behandelt und sein Comeback in diesem Jahr nicht mehr geben werde.

Der Brasilianer hatte am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Olympique Lyon (0:1) bei einem Foul von Thiago Mendes eine Verstauchung des linken Knöchels erlitten. Zuvor hatte er bereits aufgrund einer COVID-19-Erkrankung, einer Rotsperre und einer Adduktorenverletzung mehrfach gefehlt.

So kommt Neymar in der laufenden Spielzeit auf neun Tore sowie fünf Assists in zwölf Pflichtspielen. Er verpasste insgesamt neun Partien.