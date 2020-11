PSG-Superstar Neymar rechtzeitig fit für Spiel gegen Leipzig

Im Hinspiel musste Neymar gegen Leipzig noch passen, im zweiten Aufeinandertreffen ist der PSG-Superstar aber wieder mit von der Partie.

Superstar Neymar wird dem französischen Meister im Champions-League-Duell mit dem Bundesligisten wieder zur Verfügung stehen.

Der 28 Jahre alte Brasilianer kehrte nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel am Freitag beim Ligue-1-Spiel beim zurück in das PSG-Aufgebot. Damit dürfte auch einem Einsatz gegen die Leipziger am Dienstag nichts im Wege stehen.

Gegen das von Niko Kovac trainierte Monaco sei ein Einsatz über "ein paar Minuten" möglich, sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel, der auch wieder auf Kylian Mbappe zurückgreifen kann.

Neymar fehlte PSG im Hinspiel gegen RB Leipzig

In der Königsklasse läuft das Pariser Starensemble, Finalist der Vorsaison, noch seinen Ansprüchen hinterher. Nach drei Spieltagen hat das Tuchel-Team erst drei Punkte auf dem Konto.

Zuletzt war Neymar trotz seiner Verletzung zu Brasiliens Nationalmannschaft gereist, konnte aber letztlich weder gegen Venezuela (1:0) noch in (2:0) eingreifen. Der Offensivspieler hatte sich die Verletzung Ende Oktober in der Champions-League-Partie bei Istanbul Basaksehir zugezogen und fehlte deshalb auch bei der 1:2-Niederlage im Königsklassen-Hinspiel in Leipzig.