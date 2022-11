PSG-Star Presnel Kimpembe wegen Verletzung aus Frankreichs WM-Kader gestrichen

Rückschlag für den Weltmeister: PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe wird nicht rechtzeitig für die WM fit und fliegt deshalb nicht mit nach Katar.

WAS IST PASSIERT? Presnel Kimpembe von Paris Saint-Germain ist aus Frankreichs Kader für die WM in Katar gestrichen worden. Das teilte der französische Fußballverband am Montag mit. Für ihn nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps Axel Disasi von der AS Monaco nach. Außerdem vergab der Weltmeister-Coach den letzten Kaderplatz, den er sich bislang freigehalten hatte, an Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach.

WAS WURDE GESAGT? "Der Abwehrspieler von PSG schätzt sich noch nicht wieder so wiederhergestellt ein, dass er in der Lage ist, seinen Platz in der Abwehrzentrale der Bleus in Katar einzunehmen", teilte der Verband zum WM-Aus von Kimpembe mit. "Der Staff der Mannschaft begrüßt diese Ehrlichkeit von Presnel", hieß es ergänzend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kimpembe hatte in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen, spielte allerdings beim 5:0 gegen Auxerre am Wochenende noch eine Viertelstunde. Zunächst gab es Oberschenkelprobleme beim Verteidiger, dann bereitete ihm die Achillessehne Sorgen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kimpembe machte in dieser Saison acht Liga-Spiele für PSG, seit Mitte September absolvierte er in der Ligue 1 allerdings nur insgesamt 74 Minuten. Für Frankreich stand er im Nationalteam bislang 28-mal auf dem Platz.