PSG-Star Neymar verrät: "Meine glücklichste Saison"

Neymar erlebte bei PSG bereits schwierige Zeiten. Von der aktuellen Saison der Pariser zeigt sich der Brasilianer aber begeistert.

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat untermauert, dass er sich in der französischen Hauptstadt sehr wohfühlt. Die aktuelle Spielzeit bezeichnete er als seine bislang beste.

"Mein Vertrag ist noch eine Zeit lang gültig. Wir sind darum bemüht, für alle Beteiligten die beste Lösung zu finden", sagte der Brasilianer mit Blick auf seine Zukunft auf einer Pressekonferenz. Er ergänzte: "Ich habe schon einmal gesagt, dass ich mich wohlfühle. Dies ist meine glücklichste Saison, besser als die vorangegangenen."

Neymar: "Habe schon schwierige Zeiten erlebt"

Neymar, der 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Seine gewechselt war, erklärte weiter: "Es gibt einige Punkte, die ich verbessert habe. Aber ich habe auch schon schwierige Zeiten erlebt, das weiß jeder. Obwohl viele Menschen eine gegenteilige Meinung vertreten, kann ich sagen, dass ich immer hart an mir gearbeitet habe und stets professionell war."

Neymar erzielte in der laufenden Saison in 24 Pflichtspielen 14 Tore und steuerte neun Vorlagen bei. Seit geraumer Zeit ranken sich Gerüchte um die Zukunft des Angreifers, dabei wird Neymar regelmäßig mit einer Rückkehr nach Barcelona in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis Sommer 2022.