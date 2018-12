PSG-Star Neymar sorgt mit neuer Frisur für Aufsehen

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story seine neue Frisur präsentiert und in den Sozialen Netzwerken für reichlich Wirbel gesorgt. Der 26-Jährige trägt nun helle Dreadlocks und einen einrasierten Blitz.

User auf Instagram und Twitter stichelten, seine neue Haarpracht werde aber durcheinander gebracht, wenn er sich nach einem Foul am Boden rolle. Andere bezeichneten seine modische Entwicklung unter anderem als "mutig" oder "schrecklich".