PSG-Star Kylian Mbappé zu Chelsea? Blues prüfen angeblich Möglichkeit eines Sensations-Transfers

Bei PSG macht sich Kylian Mbappé aktuell keine Freunde - und deswegen überlegt der FC Chelsea wohl, ins Rennen um den Franzosen einzusteigen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea denkt angeblich über ein spektakuläres Angebot für Kylian Mbappé nach, der bei Paris Saint-Germain wohl in Ungnade gefallen ist. Aber auch Real Madrid und Al-Hilal sollen Interesse bekunden haben.

Der Journalist Fabrice Hawkins von RMC Sport berichtet, dass Chelsea aktuell die Möglichkeit eines Deals mit Mbappé in diesem Sommer auslotet. Der Spieler wurde angeblich nun von PSG zum Verkauf angeboten, nachdem er aus dem Kader für die Vorbereitungs-Tour gestrichen wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real Madrid wurde lange Zeit als sein wahrscheinlichstes nächstes Ziel gehandelt, doch nun mischen sich wohl die Engländer auch ein. Mit internationalem Fußball können sie den Weltmeister von 2018 aber nicht locken: Chelsea beendete die letzte Saison in der Premier League auf Platz zwölf und wird deshalb in der nächsten Saison nicht in Europa spielen.

Mbappé soll auch bei Al-Hilal auf dem Wunschzettel stehen. Der Klub aus Saudi-Arabien ist dem Bericht zufolge bereit, 200 Millionen Euro zu zahlen, um den Franzosen in diesem Sommer zu verpflichten - bei nur noch einem Jahr Restlaufzeit des Vertrags. Es bleibt abzuwarten, ob Chelsea in der Lage ist, bei einer solchen Summe mitzuhalten.

PSG hat Mbappé angeblich einen Zehn-Jahres-Rekordvertrag im Wert von einer Milliarde Euro angeboten, um ihn doch noch zum Verbleib zu bewegen.

Das Angebot von Al-Hilal würde Mbappe angeblich für nur eine Saison 400 Millionen Euro einbringen - und die Garantie, dass er 2025 an Real Madrid weiterverkauft wird. In dem Bericht wird auch behauptet, dass der Stürmer aber noch eine weitere Saison bei PSG bleiben möchte, bevor er im nächsten Sommer ablösefrei ins Bernabéu wechselt.