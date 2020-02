PSG-Mittelfeldspieler Leandro Paredes über die Boca Juniors: "Cavani will dort spielen"

Leandro Paredes hat verraten, dass sich Edinson Cavani intensiv nach den Boca Juniors erkundigt hat. Er glaubt, dass Cavani gerne dort spielen würde.

Leandro Paredes von Ligue-1-Meister hat erzählt, dass sich viele Mannschaftskameraden nach seinem Ex-Verein Boca Juniors erkundigt hätten und besonders Stürmer Edinson Cavani großes Interesse am Traditionsverein aus Buenos Aires gezeigt habe. "Mit Cavani habe ich viel über die Boca Juniors gesprochen. Er will dort spielen", verkündete Paredes beim argentinischen Radiosender AM 630.

Der Mittelfeldmann deutete allerdings auch an, dass es noch ein wenig dauern könnte, bis der Stürmer aus seinen Nachfragen Taten folgen lässt. "Ich denke, dass er erst noch ein oder zwei Jahre in Europa spielen will. Dann würde er sicherlich gerne zu Boca gehen", sagte Paredes.

Paredes: Teamkollegen fragen nach den Fans und dem Stadion

Mit seinem Interesse für Argentiniens Großklub ist Cavani bei PSG allerdings nicht alleine. "Viele Jungs in der Kabine fragen mich, wie es bei Boca war. Sie fragen nach den Fans, wie es ist, in der Bombonera zu spielen", berichtete Paredes.

Der Vertrag des 32-jährigen Cavani bei PSG läuft im Sommer aus, sodass er dann ablösefrei zu haben ist.