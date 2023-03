PSG vs. Rennes: LIVE-STREAM, TV, Anstoß, Übertragung

PSG gegen Stade Rennes in der Ligue 1: Wo kann man das Spiel in Deutschland live schauen?

28. Spieltag in der Ligue 1: Paris Saint-Germain hat am Sonntag (17.05 Uhr) Stade Rennes zu Gast.

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Möglicherweise erhalten wir eine Provision auf alle Abonnements, die wir dadurch generieren.

Paris Saint-Germain vs. Stade Rennes: Datum und Uhrzeit

Spiel: Paris Saint-Germain vs. Rennes Datum: Sonntag, 19. März 2023 Anstoß: 17.05 Uhr Ort: Parc des Princes

PSG gegen Rennes live im STREAM und TV schauen

Wer in Deutschland Ligaspiele von Paris Saint-Germain schauen will, der kommt an DAZN nicht vorbei.

Der Streamingdienst überträgt jede Partie von Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. aus der Ligue 1 live. Und damit natürlich auch das Duell mit Rennes am Sonntag.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement. Alle wichtigen Informationen dazu erhaltet Ihr HIER.

Land TV-Sender LIVE-STREAM Deutschland / DAZN

PSG vs. Rennes heute: Wie ist die Lage vor dem Spiel?

In der Champions League ist PSG zwar bekanntlich im Achtelfinale am FC Bayern gescheitert. In der Liga steuern Mbappé und Co. aber eindeutig auf den nächsten Titel zu.

Der Vorsprung der Pariser auf den Tabellenzweiten aus Marseille beträgt bereits zehn Punkte. Rennes liegt derweil auf Rang fünf und macht sich noch leise Hoffnungen auf das Erreichen von CL-Quali-Platz drei.