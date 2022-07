PSG: Reims lehnt Angebot für Ekitike ab

Das Rennen um Hugo Ekitike geht in die nächste Runde. PSG macht bei dem 20-jährigen Franzosen ernst, auch Newcastle kämpft noch um den Mittelstürmer.

Hugo Ekitike von Stade Reims ist auf dem Transfermarkt nach wie vor heiß begehrt und auch PSG kämpft um den Youngster. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist der französische Meister mit einem mündlichen Angebot für Ekitike an dessen Klub herangetreten.

Es beläuft sich auf 27 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Von Reims wurde es jedoch bereits abgelehnt.

Ekitike: Newcastle noch immer im Rennen

Auch Newcastle United, denen in den vergangenen Wochen bereits das Interesse an dem 20-jährigen Franzosen nachgesagt wurde, ist nach wie vor im Rennen. Das letzte Angebot der Magpies lag nach Informationen von GOAL und SPOX bei 31 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Zuletzt machten Meldungen die Runde, wonach der neureiche Klub ein Angebot in Höhe von 36 Millionen Euro zuzüglich den fünf Millionen Euro an Boni abgegeben haben soll.

Auch den Bayern und Borussia Dortmund wurde in der Vergangenheit das Interesse an dem Stürmer-Talent nachgesagt.