PSG-Boss bestätigt Rashford-Interesse und erste Gespräche: "Definitiv"

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat das Interesse an Marcus Rashford bestätigt. Wird der England-Star Manchester United im Sommer ablösefrei verlassen?

WAS IST PASSIERT? Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, hat Sky Sports bestätigt, dass PSG an Marcus Rashford interessiert ist. Des Weiteren schwärmte er vom 25-Jährigen und brachte einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer ins Gespräch.

WAS WURDE GESAGT? Al-Khelaifi sagte über den Angreifer: "Rashford ist fantastisch und umsonst zu haben? Jeder Verein wird hinter ihm her sein. Definitiv, wir verheimlichen es nicht. Wir haben vorher schon einmal gesprochen, aber das war kein guter Moment für beide Seiten. Vielleicht im Sommer? Warum nicht?"

Der PSG-Boss kam auch auf die möglichen Verhandlungen mit Rashford zu sprechen und machte deutlich: "Wir werden jetzt nicht mit ihm reden, die Engländer sollen sich auf die WM konzentrieren."

WAS IST DER HINTERGUND? Rashfords Vertrag bei Manchester United läuft 2023 aus, weshalb der englische Nationalspieler im Sommer ablösefrei auf dem Markt wäre. Jedoch ist in dem Arbeitspapier eine Option auf ein weiteres Jahr enthalten, welche die Red Devils laut Daily Mirror auch ziehen wollen. Ein United-Abgang von Rashford ist deshalb alles andere als sicher.

Der Rechtsfuß wurde in den vergangenen Wochen jedoch bereits mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beim englischen Rekordmeister kommt Rashford in dieser Saison auf starke Statistiken: So gelangen ihm bis dato in 19 Partien acht Tore und drei Assists. Und auch bei der laufenden Weltmeisterschaft spielt sich das United-Eingewächs in den Fokus, konnte in vier Spielen schon drei Treffer erzielen.

Der Marktwert des Offensiv-Allrounders liegt aktuell bei 55 Millionen Euro. Sollten die Red Devils also überraschenderweise nicht die Vertragsoption ziehen, dürften einige Vereine ein Auge auf den Engländer werfen.