PSG-Boss Leonardo gibt Spannungen mit Sergio Ramos zu und hofft auf Verbleib von Kylian Mbappe

PSG-Boss Leonardo hat zugegeben, dass es Spannungen mit Sergio Ramos gab. Gleichzeitig hofft er weiterhin auf einen Verbleib von Kylian Mbappe.

"Wir haben nicht damit gerechnet, vier oder fünf Monate ohne Ramos auskommen zu müssen. Wir wussten zwar, dass er aus der letzten Saison Verletzungen hatte und dass wir sie behandeln müssen. Aber es ist wahr, dass es Überraschungen gegeben hat. Es gab einige Spannungen", sagte der Sportdirektor im Interview mit Europe 1.

Am 18. November feierte Ramos aber schließlich sein Debüt für die Pariser und stand zuletzt beim 3:0-Sieg im Pokal gegen den SC Feignies ebenfalls 90 Minuten auf dem Platz.

Artikel wird unten fortgesetzt

"Heute ist er wirklich auf dem richtigen Weg. Was Präsenz, Mentalität und Persönlichkeit angeht, wäre es wichtig, ihn in der Rückrunde bei uns zu haben", schwärmte Leonardo.

Außerdem sprach er auch über Kylian Mbappe, dessen Zukunft immer noch nicht entschieden ist. "Jeder weiß, dass wir ihn so lange wie möglich behalten wollen. Es ist eine ganz besondere Situation, denn es geht um den besten Spieler der Welt, der gerade sein Vertragsende erreicht. Wir hatten schon immer eine sehr direkte Beziehung zu seiner Familie, sei es zu Fayza (seiner Mutter) oder Wilfrid (seinem Vater). Man kann sagen, dass es Zeiten gab, in denen es hitziger war, aber das gehört zum Aufbau einer Beziehung dazu", erklärte er.

PSG hofft auf Mbappe-Verlängerung

Obwohl seit Monaten ein Wechsel des Superstars zu Real Madrid im Sommer im Raum steht, hat Leonardo die Hoffnung an eine Vertragsverlängerung noch nicht aufgegeben. "Wenn er sich entscheiden sollte, zu bleiben, wird er das tun. Ich denke, er geht das alles sehr ruhig an. Es ist eine komplizierte Situation in dem Sinne, dass wir möchten, dass er ein Leben lang in Paris bleibt. Wir werden seine Entscheidung respektieren müssen. Ich denke, wir haben noch eine Chance, zu verlängern. Ich glaube daran", ergänzte er.

Zugleich wollte er gar keine Diskussion über Lionel Messi aufkommen lassen, der in seinen bisherigen 15 PSG-Spieler auf sechs Tore und fünf Vorlagen kommt. "Die Qualität von Leo Messi ist für mich unstrittig. Wenn Sie anfangen, über Messi zu streiten, wissen Sie nichts über Fußball", sagte er.