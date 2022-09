PSG: Rafinha wechselt zu Al-Arabi SC nach Katar

Paris Saint-Germain hat auch Rafinha noch abgeben können. Der Brasilianer wechselt nach Katar.

Mittelfeldspieler Rafinha verlässt Paris Saint-Germain und wechselt zum katarischen Erstligisten Al-Arabi SC. Dort hat der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2024 unterschrieben.

PSG wollte Rafinha ohnehin abgeben und hat ihm laut Transferexperte Fabrizio Romano daher einen ablösefreien Wechsel ermöglicht. Sein noch bis 2023 datierter Vertrag in Paris wurde offenbar aufgelöst.

PSG hatte Rafinha zuletzt bereits verliehen

Rafinha war 2020 vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. Insgesamt kam der Bruder von Liverpool-Star Thiago Alcantara auf 39 Pflichtspieleinsätze für die Franzosen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte PSG den Brasilianer bereits an Real Sociedad verliehen. Dort kam er auf 17 Einsätze in LaLiga.